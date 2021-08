Appena restaurata è stata danneggiata nella notte la fontana di Villa Musenga

A giorni sarebbe stata restituita alla città la fontana di villa Musenga, dietro al palazzo municipale. Era stata ristrutturata da pochissimo con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dagli operatori della SEA. Il recupero, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per ridonare ai cittadini aree decorose di patrimonio pubblico, aveva riguardato anche la completa sostituzione della guaina impermeabile che ora, dopo un atto vandalico, dovrà essere nuovamente ripristinata.

Questa mattina gli operatori della SEA sono tornati in villa Musenga per controllare che l’impianto idraulico, lasciato acceso nella giornata di ieri, funzionasse senza problemi. Sul fondo della vasca giacevano vari massi scagliati da lontano che ne hanno danneggiato l’impermeabilizzazione appena realizzata.

Commenta l’avvocato Stefania Tomaro, amministratore unico di SEA Spa: “Si tratta di un un comportamento molto grave se si pensa che la fontana versava da tempo in stato di abbandono e in questi giorni, grazie all’intervento dell’amministrazione e all’impegno dei nostri operatori, ha beneficiato di una manutenzione straordinaria che avrebbe portato all’inaugurazione entro pochi giorni e restituito il bene alla comunità. Chiaramente questi atti vandalici, anche se ci sconfortano, non ci abbattono: siamo sicuri che la maggioranza dei nostri concittadini condanna questo gesto e come noi crede in una città rispettosa e attenta all’ambiente e al bene comune”.