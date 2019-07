REDAZIONE

Il cane delle foto girovaga da almeno dieci giorni in zona Vazzieri a Campobasso. Nelle foto, scattate ieri mattina, si trova in via Monsignor Bologna. Ha al collo un guinzaglio ma pare non abbia nessuna medaglietta. Purtroppo non si lascia avvinare perché ha paura. Chiunque l’avesse perso può recarsi tra via monsignor Bologna e via Leopardi per riprenderlo.