Appello per Isotta sparita a Termoli assieme al suo amico montone

Il 26 aprile presso Il Gallo con gli Stivali di Temoli è scomparsa dal suo recinto, insieme al montone, suo inseparabile amico. Al momento della scomparsa, Isotta aveva ancora il pelo invernale, dunque leggermente diversa dal pelo corto estivo come si vede in foto. Se qualcuno avesse informazioni, può contattarci al 3482906645 oppure via social. Qualunque info potrebbe essere preziosa! Grazie a chiunque ci aiuterà, condividendo la notizia e dandoci qualche informazione.

