Appartamento in fiamme, salva per miracolo famiglia di cinque persone

Notte di San Silvestro con 16 interventi in tutta la regione, incendi di cassonetti dei rifiuti, sterpaglie e soccorso a persone bloccate in ascensore, ma alle 5 circa di questa mattina l’intervento più impegnativo a Campobasso. In un appartamento di piazza Caduti del Tiro a Segno in zona San Giovannello, sito al terzo piano di uno stabile, si è sviluppato un violento incendio. All’arrivo delle squadre, le lingue di fuoco uscivano da ben tre finestre e cinque persone (quattro adulti, tra cui una donna incinta, un bambino ed un cagnolino) chiedevano aiuto da un balcone ormai invaso dal fumo denso.

Velocissimo è stato il soccorso prestato alle persone ed al cane che, mediante un’autoscala, sono stati raggiunti sul balcone e portati a terra per affidarli alle cure del personale sanitario del 118 che, subito dopo, li trasportava in ospedale perché intossicati dai fumi. Lo spegnimento è stato particolarmente impegnativo visto che l’incendio era in fase avanzata e veniva anche alimentato dal vento. Sul posto un’APS (autopompa serbatoio) un’autobotte ed un’autoscala con tredici vigili del fuoco ed un funzionario. Per stabilire le cause dell’incendio personale del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Campobasso. Inagibile l’appartamento dove si è sviluppato l’incendio e quello sovrastante sito al quarto piano.