Appartamento in fiamme, Battista: «Presto una soluzione per la famiglia» (VIDEO DELL’INCENDIO)

REDAZIONE CAMPOBASSO

Dopo l’incendio che, ieri mattina, martedì 1 gennaio, ha interessato un appartamento di piazza Caduti del Tiro a Segno, in zona San Giovannello, a Campobasso, sito al terzo piano di uno stabile di proprietà dello Iacp, Istituto Autonono Case Popolari, ora si indaga sulle cause. Quando, verso le 5 della mattina del primo gennaio, i Vigili del fuoco sono arrivati ai piedi della pineta di San Giovannello, hanno trovato un’intera famiglia che chiedeva aiuto su un balcone, ormai invaso dal fumo, mentre le lingue di fuoco uscivano da ben tre finestre. Un intervento complesso per i Vigili del fuoco che sono stati impegnati a lungo, e con diversi mezzi, per spegnere l’incendio, anche a causa del forte vento che continuava ad alimentarlo. Inagibile l’appartamento dove si è sviluppato l’incendio e quello sovrastante sito al quarto piano, entrambi posti sotto sequestro. Ora sono in atto le verifiche per accertare le cause dell’incendio e capire se le famiglie possono, ed entro quanto tempo, rientrare nelle proprie case. Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha subito espresso la propria vicinanza ad entrambe le famiglie rimaste senza abitazione. Battista si è recato anche al Cardarelli per visitare le cinque persone ricoverate, quattro adulti, tra cui una donna incinta, ed un bambino. Tutte e due le famiglie hanno manifestato il desiderio di rientrare, il prima possibile, nelle proprie case, ma, attualmente, non è possibile, date le condizioni di entrambe le strutture. Il sindaco Battista, dopo aver parlato, informalmente, con gli interessati, ha concordato un incontro ufficiale, domani mattina, a Palazzo San Giorgio, per cercare, anche insieme allo Iacp, proprietario degli immobili, una soluzione abitativa. «Un dramma che ha sconvolto la nostra città e che, vista la dinamica, poteva anche andare peggio» ha commentato Battista. «Siamo già a lavoro per individuare una soluzione per queste persone che, nel giro di pochi minuti, hanno perso tutto» ha detto ancora il primo cittadino di Campobasso. «Non li lasceremo soli e contiamo presto, insieme ai responsabili dell’Iacp, di trovare una soluzione adeguata» ha concluso Battista.