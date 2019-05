Apparentamenti? «No, grazie. Siamo troppo distanti da loro»

REDAZIONE TERMOLI

Se c’è una certezza è che in consiglio comunale «non faremo sconti a nessuno visto che la nostra sarà una opposizione molto rigida» e che, parallelamente, «non ci potrà mai essere alcun apparentamento né con il centrodestra, troppo lontano dalla nostra ideologia, né con questo centrosinistra che è troppo lontano dalla sinistra». Parola di Marcella Stumpo che a due giorni dalle elezioni che hanno sentenziato il ballottaggio tra Francesco Roberti e Angelo Sbrocca ha voluto fare una analisi del voto. Un voto per certi versi storico per quella che si può considerare la sinistra più “radicale” di Termoli che per la prima volta nella storia politica della città bassomolisana entrerà in consiglio. Nei banchi della minoranza, qualunque sarà il candidato che diventerà sindaco, entrerà proprio Marcella Stumpo che con il suo 7% si è assicurata un posto come consigliere di minoranza. «E’ per questo che voglio ringraziare i 1400 cittadini che ci hanno dato fiducia soprattutto se si considera la tendenza che si sta vivendo sia a Termoli che nel Molise che nell’intera Italia che vede la Lega come primo partito, lo stesso che sta consegnando l’Italia alla pagina più buia della sua storia». Con l’ingresso in consiglio comunale Stumpo e compagni, invece, vogliono iniziare «un percorso che tra cinque anni ci potrà portare su un gradino più alto perché siamo sicuri che in città ci sono delle persone che non si sentono a casa in questa attuale politica e vogliono trovare una proposta diversa». Di qui l’apertura «a tutti coloro che vogliono a continuare a frequentare la nostra sede di via XXIV Maggio per la quale comunicheremo i giorni e gli orari di apertura» e la rassicurazione «che saremo sempre vicini ai cittadini e continueremo quell’ascolto diretto dei problemi delle persone andando di quartiere in quartiere come abbiamo fatto finora. Voglio anche ringraziare i miei compagni di viaggio perché è grazie a loro se ho raggiunto questo risultato». Una lista che, per la Stumpo, è stata di fatto penalizzata dal voto disgiunto «che io continuo a considerare una grande porcata e che di fatto ha tolto dei voti alla lista». Di qui anche il no secco a qualsiasi possibilità di apparentamento. «Siamo diversi ed è una diversità strutturale e ideologica che non può essere colmata dalla speranza di una carica perché è un discorso immorale e non c’è niente che ci unisce ad una destra inguardabile e ad una sinistra che non è sinistra e neanche ai 5Stelle, benché non siano andati al ballottaggio, perché a Roma stanno con il partito che ha consegnato l’Italia al periodo più brutto della sua storia. Lasciamo le persone libere di decidere – ha affermato la Stumpo – ma la nostra posizione è che inizieremo a lavorare da dentro facendo una opposizione durissima a tutto quello che non corrisponderà alla nostra idea di trasparenza e di democrazia partecipata. Tutto quello che succederà in questi cinque anni sarà riportato all’esterno e in questi cinque anni costruiremo un consenso più largo per non essere più minoranza. Certo ci sarà dialogo con tutti – ha proseguito la Stumpo – perché non ci andiamo a menare o a sfondare le porte. Noi le porte le vogliamo aprire con la forza del dialogo e della coerenza ma cercheremo di incidere per quelli che saranno i numeri della minoranza». La Stumpo ha voluto anche sgomberare il campo dalla possibilità che un eventuale passo indietro di Sbrocca rispetto alla questione tunnel possa determinare una ipotesi di apparentamento. «Il tunnel è stata solo la punta dell’iceberg rispetto a tutto quello che abbiamo contestato che è il concetto proprio di esproprio di quello che è dei cittadini per darlo ai privati, non è stata solo una questione di tunnel noi siamo troppo diversi anche come persone e la nostra idea di città è proprio antitetica alla loro». La candidata sindaco della Rete della Sinistra, però, ha voluto anche stemperare il clima infuocato di riconteggi che si sta delineando in città. «C’è un brutto clima dal quale ci tiriamo fuori. Secondo noi non c’è stato nulla di dubbio nelle operazioni di scrutinio se non un ricorso al disgiunto che ha penalizzato anche la nostra lista». E sul ballottaggio? «Mi aspetto parecchio astensionismo. D’altronde è accaduto anche cinque anni fa».