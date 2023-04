Appalto Vigilanza Movida, c’era già stata un’interrogazione di Filomena Calenda

La polemica sui controlli notturni nel centro storico di Isernia. La consigliera comunale ricorda il problema da lei esposto al sindaco insieme a Raimondo Fabrizio

Continua la polemica sulla vigilanza notturna nel centro storico di Isernia nelle serate della Movida. Infatti Filomena Calenda, dopo le accuse della capogruppo Grillina Elvira Barone, ha ricordato come la prima a parlare del problema fu lei, insieme a Raimondo Fabrizio, con un’interrogazione al sindaco in cui chiedeva chiarimenti:

“In merito all’affidamento servizi di vigilanza notturna ed impegno di spesa.

Una determina aveva affidato alla Società General Security S.r.l. di Rocchetta al Volturno, il servizio di vigilanza notturna nel centro storico del Comune di Isernia per tutto il periodo estivo e per l’importo complessivo di euro 3.806,40, Iva inclusa. Nel provvedimento si leggeva che l’affidamento si era resto necessario per rafforzare i presidi di monitoraggio e di controllo delle aree interessate alle manifestazioni private autorizzate dal Comune di Isernia nel centro storico; inoltre, il ricorso al servizio di sicurezza privato era giustificato, sempre in base al tenore letterale della determina, dall’impossibilità degli operatori di Polizia Municipale a svolgere servizi di controllo e sicurezza in orari notturni e/o festivi.

Detto questo, i consiglieri chiedevano al sindaco di sapere se lo stesso fosse a conoscenza del D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, il cui art. 22, comma 3 bis, recita: “le spese del personale di polizia locale […] in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore e promotore dell’evento”; se fosse a conoscenza del fatto che, già nel mese di Luglio, 4 agenti della locale Polizia Municipale, hanno prestato la propria disponibilità ad effettuare servizio straordinario durante i giorni e gli orari di cui all’odierna determina; e “dunque – concludevano Calenda e Raimondo – ci chiediamo se l’affidamento per cui si discute corrisponda ai principi di buona amministrazione di denaro pubblico”.