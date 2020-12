Appalto manutenzione ospedali, arriva lo stop del Tar Molise

Appalto milionario per la manutenzione degli ospedali del Molise, il Tar accoglie l’istanza cautelare dell’impresa Spinosa di Isernia e sospende l’affidamento alla francese Siram Veolia.

Il ricorso è stato presentato per conto della Spinosa dagli avvocati Gabriele Di Paolo e Dover Scalera e la Camera di Consiglio, per la trattazione collegiale del caso, è stata fissata per il 13 gennaio 2021.

Cosmo Galasso, amministratore della Spinosa, aveva presentato ricorso contro l’Asrem e la Regione Molise per l’annullamento della deliberazione del direttore generale Oreste Florenzano, datata 26 novembre, con la quale, aderendo alla convenzione Consip denominata “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (Mies2) – Lotto 10 Molise-Campania” per il periodo di cinque anni, era stata revocata implicitamente la procedura aperta per la manutenzione dei presidi ospedalieri dell’Azienda sanitaria regionale indetta con bando di gara dell’11 dicembre 2017 dalla Regione Molise, lasciando fuori dai giochi tutte le imprese del territorio. La ricorrente ha invocato l’annullamento della convenzione tra Consip e Siram Spa e della nota con cui Asrem comunica il passaggio di consegne “alla subentrante Siram Veolia per il giorno 11 gennaio 2021” chiedendo l’annullamento di tutti gli atti afferenti alla procedura avviata, previa sospensione dell’efficacia, e la conseguente condanna dell’Asrem e della Regione per la parte che le compete al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, o alla corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge. Il Tar ha sospeso il passaggio di consegne, fissando un’udienza collegiale per entrare nello specifico della vicenda.