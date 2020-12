App Io, la rivoluzione digitale parte da Casacalenda: «Primi nella provincia di Campobasso»

La rivoluzione digitale, nella provincia di Campobasso, parte da Casacalenda: sotto la guida di PA Digitale Adriatica, il comune è il primo tra gli 84 del territorio a dotarsi dell’App IO, l’innovativa piattaforma che semplifica il rapporto tra ente pubblico e cittadini, offrendo a questi ultimi l’accessibilità diretta a numerosi servizi fondamentali.

“IO App esprime una nuova visione dei servizi pubblici integrati e io sono orgogliosa di essere tra le prime a poterla sperimentare con la mia comunità”, lo scrive la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, che dalla sua pagina Facebook annuncia con entusiasmo l’avvio del percorso di semplificazione e digitalizzazione del suo Comune affidato a PA Digitale Adriatica. È la società informatica di Campobasso infatti a fornire e gestire per il centro frentano l’ampio ventaglio delle prestazioni assicurate dall’applicativo. “Con la collaborazione di PA Digitale Adriatica – evidenzia Sabrina Lallito –, l’amministrazione di Casacalenda raggiunge l’importante traguardo che garantisce una accessibilità ai servizi moderna, intuitiva, facile e veloce”.

Per PA Digitale Adriatica, dunque, una nuova sfida che va ad aggiungersi alla lunga lista di rapporti già consolidati e apprezzati: tra Campania, Abruzzo, Marche, Puglia Basilicata, Calabria e Molise sono già oltre 100 gli enti pubblici che hanno scelto l’azienda molisana per agganciare il passo con la modernità e l’immediatezza richieste dai tempi, attraverso il processo di innovazione, semplificazione e digitalizzazione indicato dal Governo italiano.

I cittadini di Casacalenda adesso, per primi nella provincia di Campobasso, attraverso pochi e semplici passaggi, potranno ricevere direttamente su smartphone, pc o tablet comunicazioni come promemoria di scadenze, avvisi di pagamento, aggiornamenti, informazioni di pubblica utilità. Con il vantaggio della distanza, condizione determinante in una prospettiva di tutela personale rispetto alla emergenza sanitaria che si sta attraversando.