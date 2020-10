App Immuni, nuovo report del Ministero: Molise sempre agli ultimi posti

Sono sensibilmente aumentati i download dell’App Immuni nell’ultimo periodo, ma sono ancora in pochi ad averla affinché lo strumento possa avere una valida efficacia. E’ uscito oggi il nuovo rapporto del ministero della Salute che evidenzia gli utenti per regioni alla data del 30 settembre. Anche in Molise sono aumentate le persone ad averla, ma la nostra regione resta sempre agli ultimi posti con una percentuale del 10,4. Peggio fanno solo Campania, 8,8%, Calabria 8,2% e Sicilia, 7,8.

La regione che fa registrare la miglior performance è l’Abruzzo con 15,9%, seguita da Toscana (15,7) ed Emilia Romagna (15,5).

La media italiana è del 12,5% su una popolazione over 14.

Ad oggi oltre 7 milioni di persone in Italia hanno scaricato l’App Immuni. È uno strumento importante nella lotta contro il Covid 19 perché aiuta a rintracciare i contatti di chi risulta positivo al virus. Per questo anche noi del Quotidiano del Molise, nel nostro piccolo, invitiamo tutti i cittadini a scaricarla. E’ possibile farlo dall’App Store o dal Play Store.