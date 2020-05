App e fake news ai tempi del Coronavirus: vetrina internazionale per tre molisani

Ci sono anche tre giovani molisani nel team che ha realizzato il concept dell’app Crithink, utile a sensibilizzare le persone sull’esistenza delle fake news.

Un fenomeno, quest’ultimo, che si è esteso in tutto il globo soprattutto nella fase critica della diffusione del Coronavirus, spesso causando disorientamento tra gli utenti, spiazzati in diverse occasioni da notizie che si sono poi rivelate completamente false.

I tre molisani, nei giorni 24-25-26 Aprile 2020 (in modalità rigorosamente telematica) hanno preso parte all’Hackathon pan-Europeo #EUvsVIRUS organizzato dalla Commissione Europea (link all’evento https://euvsvirus.org): evento rivolto a tutte le persone che volessero lavorare in team per creare soluzioni innovative che fossero di aiuto a combattere alcune situazioni critiche relative al Coronavirus.

Il team composto anche dai tre molisani, come anticipato, ha sviluppato e realizzato il concept dell’app Crithink, utile a sensibilizzare le persone sull’esistenza delle fake news e aiutarle a comprendere quali strumenti si possano utilizzare per poterne limitare lo sharing sui social media.

Il Team è composto da 7 persone, i tre giovani molisani sono: Paky Mancino (residente a Riccia e laureato in Ingegneria delle Costruzioni), Giandomenico Di Domenico (originario di Riccia e attualmente PHD in Marketing presso l’Università di Portsmouth) e Salvatore Bozza (residente a Riccia e laureato in Economia dei mercati e degli Intermediari Finanziari). Hanno partecipato all’evento più di 21.000 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo proponendo più di 2160 progetti/idee.

«Il nostro progetto è arrivato terzo nella categoria “Social & Political Cohesion/Mitigating Fake News” (risultati disponibili al seguente link https://euvsvirus.org/results/) e rientra tra i migliori 117 progetti che avranno accesso ad una fase finale (chiamata Matchaton), dove entreremo in contatto con istituzioni e possibili investitori che potrebbero aiutarci a portare avanti lo sviluppo dell’app. Un risultato sorprendente e un esempio di eccellenza molisana nel mondo. Il team è composto, oltre a noi 3 molisani, da: Diletta Acuti (Lecturer in Marketing presso l’Università di Portsmouth); Olga Mazzolini (Graphic Designer e Laureata in Filosofia presso l’Università di Firenze), Michele Salvatore Rillo (Laureato in Ingegneria Informatica e anche lui fiorentino) e Sara Esposito (Content designer, laureata alla Federico II di Napoli)».