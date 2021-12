Apicoltura solidale a San Massimo: le candele natalizie di “Api, Miele e Fantasie” a sostegno di Telethon

di Marika Galletta

E’ l’esempio di solidarietà e di espressione massima dello spirito natalizio di una piccola azienda di apicoltura situata nella località matesina di San Massimo.

Felice e Carlo, gli apicoltori di “Api, Miele e Fantasie”, si uniscono al cuore sociale di Telethon in questo Natale 2021, sostenendo la Ricerca attraverso la donazione dei ricavati delle proprie produzioni pensate ad hoc per Natale.

Gli apicoltori, si trasformano in volontari, perché vogliono contribuire a regalare un futuro di speranza a chi lotta contro le malattie rare genetiche ed infondere forza e vicinanza alle famiglie dei tanti bambini, ragazzi ed adulti affinché non si sentano soli.

E’ dalla cera d’api di produzione propria e rigorosamente a km0 che nascono le candele natalizie solidali per Telethon che, non serviranno a fare cassa ma ad infondere il profumo della solidarietà, attraverso la generosità degli acquirenti.

Felice e Carlo hanno fatto di un hobby una piccola azienda e nei ritagli di tempo post lavoro si dedicano con amore e dedizione alla passione per le api. Il loro è un piccolo e modesto laboratorio che accoglie solo l’apicoltura naturale, rispettosa prima ancora del prodotto finito, delle api stesse. Sono due piccoli apicoltori che valorizzano le risorse territoriali matesine e mantengono distanze serrate dalla meccanizzazione e dall’ausilio di trattamenti chimici, in quanto solidali con l’ambiente ed i suoi cicli naturali. L’arte apistica di questa azienda, deve tanto anche alla creatività, alla manualità minuziosa di Patrizia e Giuseppina che partendo dalle materie derivanti dagli alveari trasformano e creano.

Affermano gli apicoltori: “Siamo nati perché caparbi ed ostinati nel coltivare le nostre passioni e realizzare i nostri sogni. La stessa determinazione ci ha aiutati a non mollare quando il Covid ha prepotentemente ridotto se non annullato le vendite. E anche quando, come quest’anno, le difficoltà climatiche non hanno giocato a nostro favore non ci siamo arresi.”

E concludono: “Per questo Natale, ci siamo voluti concedere un regalo insieme alle nostre api: la solidarietà verso chi affronta e lotta tutti i giorni la sua battaglia.

Ci auguriamo che il nostro possa essere un esempio virtuoso da emulare e non fine a stesso, a partire dalle piccole comunità come la nostra. Con l’auspicio di sensibilizzare alle cause sociali che hanno bisogno del contributo attivo di tutti, partendo proprio dall’adesione alle iniziative solidali locali.”

Un’iniziativa sociale dolce come il miele che vuole accendere la luce della speranza con una candela solidale, in questo secondo Natale pandemico. Anche una strategia di marketing sociale territoriale, promossa da una piccola azienda che, nonostante le difficoltà economiche e le carenze istituzionali, non perde la voglia e l’orgoglio di promuovere i prodotti locali. In solitaria e con un grande cuore sociale onorano il Made in Molise, sostenendo la creazione di una rete capillare di acquisti tutelativa dello sviluppo e del commercio regionale.

Si appellano ai molisani, dalla pagina social: “Noi abbiamo risposto #presenti e #conilcuore, sposa anche tu la solidarietà di Telethon. Acquista la tua candela solidale per sorprendere chi ami e donare forza e speranza alla Ricerca contro le malattie genetiche rare che colpiscono bambini, adolescenti ed adulti. Sostieni gli apicoltori solidali della tua regione.”