Apicoltura molisana, il Gal Molise Rurale e l’Assessore regionale Cavaliere ad Apimel 2023

Si è conclusa da pochi giorni la 39° edizione di APIMELL, la più importante Mostra Mercato

Internazionale specializzata nel settore apicoltura.

Dopo la partecipazione all’edizione dello scorso anno, il GAL Molise Rurale ha preso parte

anche a questo evento, testimoniando la crescita che sta interessando il settore apistico

molisano, in un contesto condizionato dai cambiamenti climatici ma di crescente interesse

internazionale.

Insieme alle più importanti aziende apistiche nazionali, presente anche lo stand del Progetto

di Cooperazione “MielIS”, finanziato dal GAL per promuovere e diffondere un approccio di

filiera e di associazionismo tra i produttori.

Per l’occasione, il Presidente del GAL Paola Moscardino ha voluto complimentarsi con gli

stakeholder locali “CoNaProA e “Miele in Cooperativa” per l’impulso dato al settore in

termini di valorizzazione e crescita economica, oltre che sottolineare il lavoro dell’ Assessore

regionale Nicola Cavaliere per l’inserimento nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) di una misura

di finanziamento per l’apicoltura molisana.

Nel corso dell’evento si è tenuto un proficuo confronto tra l’assessore Cavaliere, il

parlamentare On. Attilio Pierro componente XIII commissione Agricoltura, i rappresentanti di

MIC e la presidente del GAL.

La partecipazione all’evento, che in quest’edizione ha visto numeri di presenze vicini ai livelli

pre pandemia, si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento dell’apicoltura molisana

che il GAL Molise Rurale sta attuando in sinergia con le aziende del settore ed i comuni

dell’area.