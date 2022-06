Apicoltura in Molise: strumento di monitoraggio della biodiversità

La preservazione del territorio molisano e l’uso di tecniche agricole ancora poco industrializzate potrebbero nel breve periodo costituire il vantaggio competitivo per la regione

di Giusy Spadanuda

Nelle scorse settimane sono state pubblicate le graduatorie dei soggetti beneficiari del fondo MiPAF 2022 per l’apicoltura molisana e, contemporaneamente, la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Apistica, gestito dall’Ist. Zooprofillatico del Molise, ha implementato la possibilità per gli apicoltori registrati di scaricare i censimenti relativi all’attività alveare molisana. Fondi e strumenti che nascono dalla necessità di salvaguardare le colonie di api mellifere, e risollevare le sorti del settore dopo l’annata negativa del 2019, che aveva colpito la produzione regionale di miele quasi dimezzandola rispetto all’anno precedente (fonte Coldiretti).

L’Italia è uno dei maggiori produttori di miele dell’UE, e il Molise contribuisce a tale produzione principalmente con il suo miele millefiori e di sulla. Quest’ultima coltivazione però, tra il 2020 e il 2021, pare abbia risentito più di altre una diminuzione intensa stando ai dati Istat: circa 870 ettari equivalenti a meno di 83mila quintali di raccolto. Dati non incoraggianti se uniti a quelli del biologico che nel 2020 contava coltivazioni su poco più di 4800 ettari per solo lo 0,7% delle aziende agricole.

Tuttavia i dati dell’Osservatorio Nazionale Miele riferiscono della presenza in Molise di 12.910 alveari, favoriti dalle estensioni di prati e pascoli che assorbono un quinto della superfice agricola regionale.

Non di rado infatti ci capita di imbatterci in casette di api lungo i cigli delle strade interpoderali, un fatto sintomatico di un livello della qualità ambientale regionale ottimo. Ciononostante, gli apicoltori registrati in Molise sono ancora una parte esigua della comunità degli allevatori. Questo atteggiamento imprenditoriale distorce i dati regionali sui fabbisogni e invalida i risultati conseguibili anche in termini di fondi ottenibili dal PSR. Inoltre, gli alveari non dichiarati sfuggono alle procedure di controllo veterinario, e si rendono responsabili del diffondersi di malattie letali come la varroa, un acaro parassita delle api rinvenuto per la prima volta in Italia negli anni ’80.

Un’apicoltura regolarizzata e protetta si rivela fondamentale anche per la sopravvivenza delle colonie libere, che negli ultimi anni hanno catturato l’attenzione degli studiosi. Queste colonie, che possono derivare anche da attività di “rewilding” (reintroduzione in natura), sono perfettamente autonome e, per effetto della selezione naturale, riescono ad adattarsi ai cambiamenti ambientali in un continuo scambio di informazioni genetiche con le colonie di Apis mellifera.

Ad oggi questa è una pratica ancora sottovalutata nel territorio molisano che, in compenso, negli ultimi anni è diventato luogo di ospitalità per milioni di api grazie ad iniziative di diversi enti: le api vengono momentaneamente trasferite nei territori soprattutto dell’Alto Molise per sfruttare dei periodi di fioritura, e nei mesi che riguardano il nomadismo più intenso, potrebbe capitare infatti che il poco nettare raccolto venga consumato dalle api per il loro sostentamento, come riporta l’Osservatorio per aprile 2022.

L’importanza dell’ape come indicatore della biodiversità e della salubrità ambientale è dunque ormai riconosciuta globalmente, ma allora perché questi insetti rischiano l’estinzione ad un tasso compreso tra 100 e 1000 volte superiore alla norma? Le cause primarie sono indicate nelle tecniche di agricoltura intensiva, l’utilizzo sregolato di pesticidi, i cambi climatici, agenti patogeni e il consumo del suolo. Secondo le stime del rapporto FAO 2021, le api potrebbero scomparire entro il 2035 se non si provvederà ad un cambio di rotta nell’immediato.

A questo proposito il Molise sembra andare verso una soluzione di sostenibilità ambientale adeguata, puntando su una diversità delle colture agricole e con un disciplinare di produzione e difesa integrata così come modificato nel 2021, che contribuiscono a conferirle il titolo di una delle regione con il più alto grado di biodiversità d’Italia.