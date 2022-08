Apetour, “tra i primati del Regno delle Due Sicilie ed ombre sull’Unificazione del Regno d’Italia”

Il 25 agosto partirà dal Parco della Memoria a Campobasso in via XXIV maggio alle ore 10.30 un tour con un vecchio Ape per ripercorrere vecchie strade verso luoghi che hanno rappresentato la grandezza del regno borbonico

Il giorno 25 Agosto partirà dal Parco della Memoria a Campobasso in via XXIV maggio alle ore 10.30 un tour con un vecchio Ape per ripercorrere vecchie strade verso luoghi che hanno rappresentato la grandezza del regno borbonico. Il motocarro è stato modificato in modo da essere autosufficiente dal punto di vista energetico (con l’ aggiunta di una batteria servizi), igienico (ponendo sul tetto dello stesso una tanica di 25 lt che si riscalda con i raggi del sole e permette di lavarsi ecc) , culinario ( a bordo troviamo anche un fornello) ed atto ad ospitare per la notte il conducente ed altri 2 eventuali ospiti grazie ad una tenda apribile a compasso posta sul cassone.

Il viaggio sarà caratterizzato da ritmi e percorrenze in linea con le vecchie carrozze. Le tappe previste sono: Pontelandolfo, il real sito di San Leucio, il real sito di Carditello, largo di Palazz , Museo di Napoli collezione BONELLI, Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ecc.

È gradita la partecipazione di tutti coloro che vorranno porgere un saluto ed un augurio di buon viaggio al sottoscritto Di Domenico Antonio.