Apertura col botto per l’Oratino Mac, arriva James Senese gigante del jazz rock

Domani sera, 1° agosto, al Belvedere Calise, il concerto della band capitanata dal carismatico sassofonista

Il grande James Senese, in versione James’ Napoli Centrale JNC, citando una delle formazioni più longeve e significative della migliore scena musicale italiana, aprirà domani sera, 1° agosto, la quinta edizione di Oratino Musica Arte e Cultura.

Il sipario sulla prima serata dell’attesa rassegna (tutti gli eventi sono gratuiti), per la direzione artistica di Simone Sala, si alzerà dunque al ritmo muscolare, e al tempo stesso levigato dall’impronta jazz fusion, del gruppo napoletano, sulla breccia da quasi 50 anni, che ha annoverato alcuni tra i più ispirati e amati musicisti italiani, tra gli altri un giovanissimo Pino Daniele al basso, e il cui fondatore e leader, nonché unico membro costante nel tempo, è appunto il carismatico sassofonista James Senese.

Vero e proprio guru della musica che combina la tradizione popolare con l’avanguardia jazz, rock e prog dei ‘Settanta’, alimentata da potenti ventate soul e funky, Senese non ha mai tradito il messaggio di partenza della sua avventura musicale, connotata dalla totale integrità artistica, dalla costante ricerca delle radici, dalla compenetrazione materiale e spirituale con il pubblico. Le esibizioni live sono il manifesto di un gruppo di musicisti, partenopeo nel Dna, cosmopolita per vocazione. James Senese dà voce alle questioni sociali ‘scomode’ della Napoli sommersa e abbandonata, agli emarginati, a quelli che resistono oggi come 50 anni fa. Una quantità enorme di fantastici album alle spalle e 78 anni: la passione e la tenacia di James sono gli stessi degli esordi. Difficile se non impossibile trovare altre combinazioni artistiche cosí prolifiche e vitali nel panorama musicale italiano.

Non solo un super concerto, ma un evento di notevole spessore culturale, l’occasione ideale per trascorrere una serata che lascia il segno, a Oratino, Belvedere Ugo Calise, ore 21.30. Sul palco con Senese, Alessio Busanca, da un anno alle tastiere, Rino Calabritto al basso e Fredy Malfi alla batteria.

Sono i JNC, primi a suonare al Mac, per aprire la breccia. Le altre due esibizioni in programma: Giovanni Block e i Masnada, il 2 agosto stesso orario e location e, il 12 agosto, finale atmosferico con l’ormai tradizionale concerto all’alba (ore 5.15 sul tratturello di Oratino), di scena il duo piano-tromba composto da Simone Sala e Arturo Caccavale.