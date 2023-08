Aperto un fascicolo sulla tragedia di Roccamandolfi, ascoltati testimoni e amici di Elia

Non dovrebbe esserci autopsia, ma solo ispezione cadaverica perché la dinamica sembra essere chiara. L’area non è stata posta sotto sequestro e dovrebbe essere riaperta in giornata

Il dolore della famiglia e degli amici e i sogni della 32enne infranti in Molise

Ascoltati i testimoni e gli amici di Elia Caroccia la ragazza di 32 anni di Nocera Inferiore, precipitata in una scarpata per 80 metri a Roccamandolfi.

I carabinieri e la procura di Isernia stanno ricostruendo quanto accaduto poco dopo le 13.30 di ieri, quando la ragazza ha probabilmente inciampato lungo il sentiero qualche centinaio di metri dopo il ponte tibetano.

Stamattina il punto sulle indagini in Procura ad Isernia.

Al momento non è stata aperta alcuna inchiesta sulla tragedia, ma solo un fascicolo dalla Procura come è da prassi. Nelle prossime ore sarà svolta l’ispezione cadaverica e non dovrebbe esserci autopsia.

Il gruppo di amici, tra i quali e il suo fidanzato Giuseppe, residente a Recale in provincia di Caserta, stava ritornando da un’escursione, quando è avvenuta la tragedia. I due fidanzati erano rimasti un po’ lontano dal gruppo, ma gli amici si sono avveduti della tragedia e hanno dato l’allarme. La ragazza è precipitata lungo una scarpata e probabilmente è deceduta sul colpo.

La zona in cui si è consumata la tragedia dista un centinaio di metri dal ponte tibetano. Solitamente è un’area non molto battuta dai turisti che si fermano al ponte, mentre il gruppo di ragazzi ieri ha deciso di proseguire.

E’ quasi certo che la ragazza sia tragicamente scivolata dopo aver perso l’equilibrio, facendo un volo di 80 metri tra rocce e vegetazione. La versione dei tre amici è stata la medesima e probabilmente anche per questo non è stata aperta ttualiun’inchiesta, dal momento che la dinamica sembra essere chiara.

La zona interessata è ancora transennata e questa mattina, lunedì 21 agosto, sono al lavoro gli operatori del soccorso alpino e speleologico per recuperare gli ultimi effetti personali della 32enne. E’ stato recuperato il telefonino, mentre sono stati individuati borsa e occhiali: una volta recuperati saranno restituiti alla famiglia. Dopodiché il sentiero dovrebbe essere riaperto non essendo stata messa l’area sotto sequestro.

IL RECUPERO

Si sono dovuti calare per 80 metri in un dirupo con una fitta vegetazione i vigili del fuoco e gli uomini del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Molise. Hanno impiegato oltre sei ore per riportare sul sentiero la 32enne nocerina, tale era la difficoltà di recupero a causa dell’area impervia.

IL DOLORE DELLA FAMIGLIA E GLI AMICI

In ospedale ad Isernia ad attenderla mamma Virginia, che praticamente, quando era già alle porte della struttura sanitaria ha scoperto che la figlia era deceduta. Il fratello della ragazza, Salvatore, 19 anni, da poco diplomatosi all’Istituto nautico di Salerno, è stato sostenuto in questo momento dalla comunità della Gioventù francescana del convento di Sant’Antonio di Nocera Inferiore, della quale anche la sorella ha fatto parte (la mamma è terziaria francescana). Fortemente provati da questa tragedia tutta la fraternità di Sant’Antonio che aveva visto crescere nelle sue file la famiglia.

I SOGNI DI ELIA

Un nome poco comune per una donna. Un sorriso sempre sul volto, nonostante stesse pensando ad un nuovo lavoro oltre il call center di Pompei dove era impegnata, sognava di sposarsi. Come tutta la sua famiglia era molto generosa e laboriosa e si affacciava alla vita dopo aver superato delle difficoltà. Viveva a pieno i valori acquisiti durante il periodo della Gioventù francescana, ma il suo sorriso è stato oscurato dalla tragedia durante quella che doveva essere una gita nei monti molisani.

IL RECUPERO DEI REPERTI E DEGLI EFFETTI PERSONALI

Su richiesta dei Carabinieri della Stazione di Cantalupo del Sannio, una squadra di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico questa mattina si è recata sul luogo dell’incidente per il recupero dei reperti e degli effetti personali della donna precipitata ieri dal sentiero adiacente il ponte tibetano di Roccamandolfi.

È stato necessario effettuare due riprese di calata su corda lungo le pareti a valle del punto dove la donna è scivolata per raggiungere tutti i reperti, alcuni dei quali erano sull’alveo del fiume a circa 80 metri al di sotto del sentiero.

Risaliti a monte del sentiero i reperti recuperati sono stati consegnati al maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Cantalupo del Sannio presente sul posto.

Alla famiglia della donna defunta le più sentite condoglianze da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.