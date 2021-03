Aperto punto vaccini di Isernia gestito dai Carabinieri, Florenzano parla dei furbetti del vaccino

Conferenza stampa questa mattina, martedì 9 marzo, all’auditorium di Isernia per la partenza del secondo punto vaccini della città che sarà gestito dai Carabinieri. Il direttore generale dell’Asrem ha parlato anche delle vicende Giustini e Neuromed e dei cosiddetti furbetti del vaccino. Ha ribadito che l’Asrem non conosce i nominativi a cui i privati accreditati inoculano il vaccino ed ha annunciato di aver provveduto anche lui ad effettuare esposti per chiedere chiarezza in merito ad alcuni vaccini effettuati da Asrem.

