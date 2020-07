Aperto lo svincolo per la Zona Pip di Macchia d’Isernia

Aperto lo svincolo sulla statale per la Zona Industriale di Macchia d’Isernia. La soddisfazione del sindaco, Giovanni Martino, che dice:

“Dal momento in cui abbiamo avuto la responsabilità amministrativa del nostro paese ci siam dati un obiettivo chiaro e centrale: completare le opere ferme da anni. Oggi fissiamo un primo tassello: è aperto lo svincolo stradale per la zona PIP. Abbiamo sbloccato i lavori dopo aver tenuto, per diversi mesi, uno stretto contatto con Anas e oggi i cittadini possono finalmente fruire di questa nuova soluzione stradale. Quello di oggi è un importante risultato – sottolinea il sindaco, Giovanni Martino – le infrastrutture stradali rivestono un ruolo fondamentale, ma lavoriamo costantemente su diversi fronti. L’area PIP è centrale nei nostri piani, deve tornare ad essere attiva e florida, noi ci impegneremo a fondo per offrire le migliori condizioni possibili a coloro che decidono di investire sul nostro territorio. Vogliamo – conclude Martino – che Macchia imbocchi la strada della crescita e dell’innovazione”.