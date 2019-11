Aperto il Villaggio Coldiretti a Matera, grande visibilità anche per il Molise

Aperto oggi (29 novembre 2019) a Matera il Villaggio Coldiretti: un nuovo appuntamento con la campagna che incontra la città. Matera, Capitale europea della Cultura 2019, sarà per tutto il fine settimana, fino a domenica 1 dicembre, il centro di incontri, approfondimenti e dibattiti riguardanti l’ambiente e l’agroalimentare del nostro Paese, il tutto arricchito dal mercato Campagna Amica con aziende provenienti da ogni parte d’Italia; fra le tante anche il Molise, che ha portato nella città lucana: pasta, biscotti dolici e salati oltre ad altri prodotti da forno anche a base di canapa.



Presente all’avento anche una rappresentanza regionale Coldiretti Molise composta dal direttore regionale Aniello Ascolese e dal vice direttore Giuseppe Licursi.



Un’occasione di notevole visibilità per il nostro Molise che ha suscitato anche l’interesse di buyer italiani ed esteri. Nello specifico, nel padiglione ICE, ovvero dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’imprenditore Claudio Papa della Nutfruit Italia di Monteroduni ha illustrato ai numerosi buyer presenti il progetto aziendale che prevede l’impianto di mandorleti in varie aree del Paese (in Molise si prevede di destinare a tale coltivazione circa 3000 ettari).

Le mandorle sono, infatti, molto richieste in Italia, specie dall’industria dolciaria, tuttavia la produzione nazionale è ben al di sotto della richiesta, circostanza questa che spinge all’importazione dall’estero, in larga parte dalla California. Tuttavia, in un periodo storico in cui si fa sempre più attenzione alla provenienza e tracciabilità dei cibi, le mandorle italiane sono sempre più richieste quindi la loro produzione si sta rivelando un ottimo investimento.