Aperto il nuovo anno pastorale della diocesi di Termoli-Larino

Giovedì 30 settembre 2021 il vescovo Gianfranco De Luca ha presieduto il convegno di apertura del nuovo anno pastorale. Si è svolto a Termoli, nell’auditorium “San Giovanni Paolo II” della parrocchia Santa Maria degli Angeli.

L’incontro, alla presenza di sacerdoti, religiosi, rappresentanti delle comunità e del Consiglio pastorale diocesano, ha previsto momenti di preghiera e di riflessione rinnovando l’impegno a vivere con uno stile di comunione e nella collaborazione reciproca i prossimi mesi nelle rispettive comunità.

Un primo tempo è stato dedicato al discorso di Papa Francesco alla diocesi di Roma in vista del cammino sinodale che interesserà tutta la Chiesa; a seguire l’intervento del vescovo Gianfranco con le piste di riflessione per il “Santo Viaggio”. Terza parte, a cura di don Antonio Sabetta, con le indicazioni per il cammino che ci attende con la Chiesa universale e le diocesi italiane. Ora il lavoro passa alle zone pastorali per il confronto sul territorio. Il 15 ottobre ci sarà l’incontro conclusivo a Termoli.