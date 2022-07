Aperte le iscrizioni al Summer Camp “Ancora Tutti inSieme…2022”

Il Summer Camp “Ancora Tutti inSieme…2022” è una iniziativa destinata a n. 70 ragazzi (per i quali è prevista una copertura assicurativa), di età compresa tra i 5 anni compiuti e i 13 anni compiuti alla data di inizio del campus, residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, che partirà dal giorno 11 luglio 2022 e fino al 2 settembre 2022 (con interruzione nella settimana di Ferragosto, dal 11.08.22 al 19.08.22).

Per quest’anno il campus si rivolge anche a minori di cittadinanza ucraina, di età compresa tra i 5 e i 13 anni, presenti sul territorio dell’ATS di Campobasso e giunti sul territorio italiano a seguito dell’emergenza derivante dello stato di guerra in Ucraina. La partecipazione al Campus permetterà una maggiore socializzazione con i loro coetanei del luogo attraverso l’incontro e le occasioni di confronto e conoscenza reciproca.

Modalità di presentazione:

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello dei Servizi alla Persona (Via Cavour n.5), l’URP (Piazza Vittorio Emanuele II n.29) e sul sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it), oltre che sul sito dell’A.T.S. di Campobasso (www.ambitosocialecb.it).

La domanda, debitamente compilata e completa degli allegati, deve essere consegnata a mano presso lo Sportello dei Servizi alla Persona del Comune di Campobasso alla Via Cavour n. 5 – Piano terra.

La consegna delle domande potrà avvenire allo Sportello nelle seguenti giornate:

· il lunedì – mercoledì- venerdì: dalle ore 10:30 alle ore 12:30

· il martedì e il giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati possono inizialmente esprimere l’indicazione di partecipazione per n. 2 settimane (anche non consecutive) sul modulo di iscrizione predisposto, da consentire, in tal modo, la partecipazione a turnazione di tutti i bambini interessati qualora si superasse il numero di 70 iscrizioni; si precisa che qualora non venga superato il numero massimo di iscritti, si potrà proseguire con le attività anche per l’intero periodo di Campus.

Le domande potranno essere presentate anche a mezzo email al seguente indirizzo: serena.ruggiero@comune.campobasso.it

Si precisa che, per le sole domande presentate a mezzo email, l’eventuale partecipazione del minore potrà avvenire esclusivamente dopo la conferma da parte del Servizio.