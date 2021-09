Aperte le iscrizioni al corso di laurea in Scienze Religiose

Sono aperte le iscrizioni per l’a.a. 2021-2022 al Corso di Laurea in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati” di Benevento. La formazione accademica della Laurea in Scienze religiose è rivolta a quanti vogliono diventare Docente di Religione nelle scuole di ogni ordine e grado o hanno il desiderio di approfondire il contenuto della Rivelazione, o avvertono il bisogno di motivare la scelta di fede o la necessità di dare consistenza al servizio ecclesiale. Il titolo di Laurea è riconosciuto in Italia (DPR 63/2019). I percorsi di studio sono flessibili e assicura alte percentuali di occupazione, considerato che l’80% dei laureati ha un incarico di insegnamento entro tre anni dalla laurea. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose è un’istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla Congregazione per l’Educazione cattolica, collegata alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e rilascia titoli validi in tutta la Comunità Europea. Il corso di laurea ha la durata di 5 anni: i primi tre anni per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose (180 ECTS) e i due anni successivi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Scienze Religiose (120 ECTS). L’Istituto propone l’approfondimento e la trattazione sistematica con metodo scientifico della Rivelazione e della Teologia e promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani con l’ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze della religione. Il corso di laurea mira alla formazione e abilitazione degli insegnanti di Religione nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di operatori pastorali, responsabili e animatori di attività liturgiche e culturali, catechisti, laici che intendono avviarsi al ciclo di Licenza in diritto canonico, figure professionali inserite nelle dinamiche culturali e operative della società contemporanea. L’ISSR offre anche percorsi specifici e corsi singoli per laici e religiosi che intendono approfondire scientificamente la ragione della fede e della speranza cristiana. L’ISSR organizza annualmente anche una scuola di pastorale, a cadenza quindicinale, per l’avviamento allo studio e all’approfondimento delle scienze sacre. È possibile richiedere un incontro di orientamento inviando una mail a segreteria@issrbn.it o telefonando al numero 0824.312246. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.issrbn.it.