Aperta inchiesta sulla gestione Covid alla casa di riposo di Agnone

«La Procura sta vagliando con attenzione tutto ciò che è accaduto, al fine di verificare se sono stati commessi reati in danno di persone deboli». Lo ha detto all’ANSA il Procuratore capo di Isernia, Carlo Fucci, a cui i carabinieri hanno trasmesso gli atti relativi al cluster della Casa di Riposo di Agnone.

«Sulle ipotesi di reato – prosegue Fucci – è troppo presto per scendere nel dettaglio. È evidente che la tutela delle persone, soprattutto più deboli passa da un azione che coinvolge prima le autorità sanitarie e, poi, le di Forze dell’Ordine la magistratura e, ovviamente, i cittadini tra i quali dobbiamo considerare chi ha posizione di responsabilità per le Case di cura e strutture sanitarie in genere”. Fucci ha reso noto, inoltre, che la Procura “sta monitorando anche altre situazioni, relative a cluster del mondo sanitario».