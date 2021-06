Aperta al traffico la nuova rotatoria di Campochiaro sulla statale 17

Anas ha ultimato i lavori della nuova rotatoria di Campochiaro, in provincia di Campobasso, situata al km 212,600 della statale 17 “dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico”.

L’ intervento ha consentito di eliminare le intersezioni a “T” presenti lungo la statale che permettevano l’immissione sulla statale 17 dalle strade provinciali 52 e 67, aumentando gli standard di sicurezza e confort per l’utenza in transito.

Al fine di aumentare la sicurezza sulla rotatoria sono stati installati impianti con illuminazione a Led di ultima generazione che garantiranno una maggior visibilità elevando ulteriormente la sicurezza ed un notevole risparmio energetico.

Con la realizzazione della rotatoria di Campochiaro si conclude il complessivo intervento di miglioramento della statale 17, che costituisce la direttrice fondamentale di collegamento tra il capoluogo di Regione Campobasso e Roma, dove è stata riqualificata l’intera pavimentazione con relativa segnaletica orizzontale comprensiva della realizzazione delle nuove rotatorie di San Massimo e Bojano.

Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.