Anziano sparisce nel nulla, arriva l’elicottero per le ricerche

Ricerche in corso a Torella del Sannio

E’ arrivato anche l’elicottero con la sua visuale dall’alto e con la luce per cercare l’anziano che a Torella del Sannio ha fatto perdere le proprie tracce. I familiari hanno allertato le forze dell’ordine, non vedendolo rincasare. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Campobasso e carabinieri della locale stazione. Le ricerche sono concentrate nei pressi di un bosco. E questa mattina per facilitare le ricerche è arrivato anche un elicottero. I soccorritori stanno verificando la possibilità di farlo alzare in aria considerando il maltempo che imperversa nella zona. Sul posto anche unità cinofile, soccorso alpino. Stando alle informazioni che trapelano l’anziano si è allontanato con tre cani.