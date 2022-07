Anziano rischia di annegare, salvato da Axel, cane bagnino ‘in vacanza’ a Termoli

Si chiama Axel e se Maurizio, un turista proveniente da un Comune in provincia di Milano, può raccontare la sua storia lo deve proprio ad Axel. E’ lui il cane bagnino che ha salvato l’anziano che questa mattina, 26 luglio, ha rischiato di affogare nel tratto di mare di fronte al lido Torretta di Termoli.

Tutto è accaduto in una manciata di minuti attorno alle 8.15 di questa mattina quando il cane e il suo padrone hanno sentito delle grida provenire dal mare. A quel punto Axel si è immediatamente buttato in acqua per salvare il 75enne che per fortuna era spaventato ma non agitatissimo.

Maurizio si è aggrappato alla pettorina di Axel e il cane l’ha portato a riva dove, nel frattempo, stava arrivando Nicola, l’assistente al salvamento del lido Torre Sinarca che era entrato in acqua con il pattino. Il giovane non ha avuto bisogno di altro soccorso. E’ bastato l’allenamento di Axel che fa parte di un’associazione sportiva che fa scuola di salvataggio con i cani, per scongiurare il peggio.

Axel e il suo padrone si trovano in vacanza a Termoli e solo per un caso fortuito sono riusciti ad intervenire e a salvare l’anziano.