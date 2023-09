Anziano non può ritirare la pensione, i Carabinieri gliela portano… a domicilio

I Carabinieri continuano a dimostrare il loro impegno costante nel servizio di prossimità verso la comunità, offrendo assistenza essenziale agli anziani che si trovano in difficoltà, come dimostrato recentemente dalla Stazione Carabinieri di Termoli.

Durante il periodo della pandemia da COVID-19, il Comando Generale dell’Arma aveva già avviato un servizio di consegna delle pensioni agli anziani impossibilitati a muoversi da casa. Questa iniziativa, che ha avuto grande successo, è stata mantenuta e continua a essere un baluardo di sostegno per gli anziani che non hanno prossimi congiunti in grado di aiutarli con queste necessità quotidiane.

Nell’ultimo episodio di questa preziosa iniziativa, i Carabinieri della Stazione di Termoli hanno ricevuto una telefonata da un anziano di 77 anni che si trovava in una situazione difficile. Impossibilitato a muoversi da casa, l’uomo aveva bisogno di assistenza per il ritiro della sua pensione. I militari si sono prontamente attivati.

Dopo aver ottenuto le previste deleghe e dichiarazioni liberatorie, i Carabinieri si sono recati presso l’Ufficio Postale locale per ritirare la pensione dell’anziano. Successivamente, si sono diretti alla sua abitazione, dove hanno consegnato il denaro. Questo atto di gentilezza e solidarietà ha portato un sorriso sul volto dell’anziano, che ha espresso la sua gratitudine per l’aiuto ricevuto.

In un momento in cui il concetto di prossimità e di assistenza vicina alla comunità è di fondamentale importanza, i Carabinieri dimostrano ancora una volta il loro impegno nei confronti delle fasce più deboli della società. La capillarità delle Stazioni Carabinieri, dislocate in ogni area del territorio nazionale, consente loro di svolgere un servizio di prossimità costante ed attento, specialmente verso le persone più fragili, come gli anziani che non hanno familiari nelle vicinanze in grado di assistere.

L’Arma dei Carabinieri continua a essere un punto di riferimento nella protezione e nell’assistenza alla comunità italiana, dimostrando che l’impegno per il benessere dei cittadini è una priorità costante.