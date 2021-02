Anziano muore per le esalazioni di fumo sprigionatesi in un incendio

Una vera e propria disgrazia quella che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri 25 febbraio (erano da poco passate le 18) nella campagne di San Biase. Un uomo di 85 anni è deceduto in un terreno di sua proprietà a causa delle esalazioni di fumo sprigionatesi durante un piccolo incendio di sterpaglie. L’arrivo di soccorritori, fra i quali i Vigili del fuoco di Campobasso, purtroppo non è servito a salvare la vita all’anziano. Sotto choc la comunità del piccolo centro in provincia di Campobasso. L’episodio è stato comunque segnalato alla Procura per tentare di ricostruire l’accaduto. L’uomo pare vivesse solo e non avesse figli.