Anziano muore durante la raccolta delle olive, cordoglio in paese

Lutto e cordoglio a Baranello per la scomparsa di un 79enne del posto (Antonio M.) deceduto nella tarda mattina di oggi nelle campagne del paese. Secondo le notizie che giungono frammentarie l’uomo è deceduto mentre era intento nella raccolta delle olive, non è ancora possibile stabilire se a causa di un malore o se per le conseguenze della caduta dall’albero. Dell’episodio sono stati informati i Carabinieri delle locale stazione che hanno proceduto al sopralluogo per le verifiche del caso. In paese l’uomo è molto conosciuto e la sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità.