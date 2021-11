Anziano molisano esce di casa a Roma e la trova occupata dai rom: l’odissea di Ennio

Il suo incubo è finito dopo 23 giorni. Lui, Ennio Di Lalla, 86 anni molisano in pensione e residente a Roma era uscito di casa per un ricovero in ospedale e di quell’assenza avevano approfittato alcuni rom che si erano insediati abusivamente nel suo appartamento. L’incubo è finito questa mattina, 9 novembre, quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento e hanno permesso a Di Lalla di farvi ritorno. “La notte del 13 i rom hanno occupato – racconta l’uomo a corriere.it – io non c’ero stavo da mio fratello dopo aver fatto Egc e altri esami in ospedale. Non so chi possa aver passato l’informazione. Nel palazzo ci sono altri due appartamenti occupati. Il giorno dopo mi ha chiamato l’amministratore mi ha detto che gli inquilini avevano sentito dei rumori strani la notte. Ci sono andato io per fare denuncia dopo che mi sono accorto che la chiave non entrava nella toppa e la serratura era stata cambiata”. Da quel momento sono partiti 23 giorni di incubo. All’interno dell’appartamento si erano insediate quattro donne. Quando Di Lalla ha messo piede nella sua casa stentava a riconoscerla: sigarette ovunque, odore di pipì del cane, tutto messo a soqquadro. Adesso per Ennio è finito un incubo ma lo stress di quello che ha subito, per lui che soffre di cuore, è stato molto. (Foto in alto e nella gallery corriere.it)