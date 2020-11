Anziano minacciato col coltello e scippato in pieno centro

Tutto sarebbe accaduto in una manciata di minuti in via Mario Milano dove un anziano è stato scippato nei pressi dell’ufficio postale. L’uomo stava prelevando la pensione quando è stato avvicinato da un malvivente che l’avrebbe minacciato con un coltello e gli avrebbe scippato il contante prima di scappare via. A fare accorgere i passanti di quello che stava accadendo sarebbero state le grida dell’uomo. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.