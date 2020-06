Anziano contromano in galleria: l’intervento dei Carabinieri scongiura il peggio

Nei giorni scorsi è giunta in Centrale Operativa qualche segnalazione, da parte di alcuni utenti della strada, che si sono fortemente spaventati alla vista di un’autovettura di colore scuro, che stava percorrendo contromano la galleria “Convento” lungo la s.s.17 Variante. I controlli immediatamente attivati in seguito alle telefonate, non hanno trovato riscontro. Grazie alla perseveranza e meticolosità profusa dal Comandante di una Stazione Carabinieri limitrofa ad Isernia, che ha orientato numerosi servizi di controllo alla circolazione stradale in quella località, l’autore di quelle azioni dissennate è stato individuato.

Questa mattina, durante un posto di controllo all’esterno della galleria, i Carabinieri hanno notato l’arrivo di un’utilitaria di colore scuro il cui conducente, non appena entrato nel tunnel, si è spostato sulla sinistra per procedere contromano. Immediatamente, al fine di evitare il verificarsi di gravi sinistri, è stato bloccato il traffico proveniente dall’opposto senso di marcia ed intimato l’alt al pericoloso conducente. Si trattava di uomo anziano e frastornato che non era in grado di spiegare il motivo di quella condotta vietata.

Ovviamente la patente di guida è stata ritirata immediatamente, per essere trasmessa in Prefettura, e sono state contestate le violazioni relative alla circolazione contromano ed al superamento della linea bianca continua. La somma complessiva contestata ammonta ad euro 741,50.