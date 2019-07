Anziano cade dal letto, la moglie chiama il 112

Nel corso dei normali servizi di Istituto, i Carabinieri della Compagnia di Isernia, attivati dalla Centrale Operativa del numero di emergenza 112, hanno soccorso un anziano signore, allettato e febbricitante, perchè era accidentalmente caduto e la consorte, anziana anch’essa, non aveva fisicamente la forza per aiutare il marito. I militari, unitamente ai sanitari del 118, prestavano immediatamente soccorso al malcapitato, ripristinandolo nel suo letto di degenza e assicurandosi che non vi fossero altre criticità fisiche.