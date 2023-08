Anziani non autosufficienti, approvato protocollo tra Asrem e Ambiti sociali territoriali da 2,5 milioni di euro

E’ stato approvato dall’Asrem lo schema del Protocollo operativo per l’attuazione del progetto ‘Autonomia degli anziani non autosufficienti’, finanziato con circa 2,5 milioni di euro, dalla Missione 5 – Inclusione e coesione’ del Pnrr, da realizzare in partenariato con gli Ambiti sociali territoriali (Ats) di Campobasso, Agnone, Isernia, Larino, Riccia-Bojano, Termoli e Venafro. Il progetto è destinato a 100 persone anziane non autosufficienti. Tra gli obiettivi, quello di prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza.