“Anziani e giovani: insieme si può”, sabato l’incontro promosso dalla diocesi a San Giuseppe Artigiano

“Anziani e giovani: insieme si può”. Questo il titolo dell’incontro promosso dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano con l’ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro che si terrà sabato 29 aprile 2023 alle 16 nella sala convegni della Parrocchia San Giuseppe Artigiano a Campobasso.

Un tema di grande attualità soprattutto in Molise, regione che, se da un lato soffre dello spopolamento soprattutto tra i giovani, dall’altro ha una popolazione sempre più anziana. Un territorio, dunque, dove è di vitale importanza operare per far in modo che questi due temi possano incontrarsi e provare, insieme, a invertire la rotta. Ecco perché nel corso dell’evento sarà presentato il progetto che mira a promuovere la nascita di un intervento rivolto ad anziani fragili attraverso attività di animazione.

Sostenere le persone anziane nella loro quotidianità, migliorando qualitativamente il loro livello di vita, prevenire e contrastare il disagio, la solitudine, l’isolamento senile, promuovere lo scambio intergenerazionale, salvaguardare la loro memoria storica, informarli sui servizi offerti dal territorio e al contempo sensibilizzare la popolazione sulle problematiche connesse alla “terza età” sono gli obiettivi che tale intervento si pone, nella consapevolezza dell’importante ruolo che i nostri anziani rivestono all’interno delle famiglie e di tutta la società. Vere e proprie risorse da valorizzare grazie all’incontro con i più giovani, al fine di creare un circolo virtuoso a beneficio di tutta la comunità.

Tale progetto mira, infatti, sulla presenza qualificata di giovani che, per capacità e motivazione, possono divenire portatori di un valore aggiunto grazie alle loro competenze comunicative e innovative.

L’intervento, inoltre, non vuole solo offrire un supporto fattivo agli gli anziani, ma intende metterli davvero al centro di tutto: con il loro “sapere” e con i loro “valori” per una piena integrazione sociale ed una attiva valorizzazione del loro tempo libero. Tutte le attività previste andranno, infatti, a consolidare il presupposto alla base del progetto e secondo il quale l’età che avanza non è vuota, ma è invece ricca di relazioni, di ruoli e di un protagonismo che dà valore alla vita e agli anni come “età libera” vissuta nella sua complessità sino all’ultimo giorno.

Sabato 29 aprile a partire dalle 16,00 l’appuntamento è, dunque, nella sala convegni della Parrocchia San Giuseppe Artigiano a Campobasso.

Dopo i saluti iniziali affidati a Gustavo De Angelis, direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro, seguirà l’intervento e la benedizione di Sua Eccellenza Mons. Giancarlo Maria Bregantini.

A fare il punto sul tema del “Lavoro giovanile nel Molise” sarà poi la consigliera regionale Micaela Fanelli.

Subito dopo si entrerà nel dettaglio del progetto, grazie alla presentazione dell’iniziativa da parte del direttore della Pastorale Sociale, De Angelis.

Farà seguito l’intervento della consigliera regionale Filomena Calenda sul tema della “Terza età nel Molise”.

Dopo la chiusura dei lavori sarà celebrata la Santa Messa.