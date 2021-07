Anziana truffata da finto nipote e finto corriere: due campani finiscono ai domiciliari (VIDEO)

Operazione della Polizia. La donna ha consegnato ai malviventi 1.800 euro in contanti e oro e argento per un valore di oltre 5mila euro

Truffe agli anziani: operazione della Polizia di Stato nelle scorse ore. Per due campani, di 27 e 30 anni, sono stati disposti gli arresti domiciliari. I particolari dell’operazione sono stati illustrati in conferenza stampa dal dirigente Maria Pia Sabelli e dal sostituto commissario Michele Giglio. Le misure cautelari di questa mattina (venerdì 30 luglio) prendono spunto dalla truffa compiuta lo scorso maggio. Nello specifico uno dei 2 campani (il 27enne è residente a Ischia e il 30enne a Napoli) ha contattato al telefono la donna, 84enne, sostenendo di essere suo nipote e dopo una telefonata confidenziale (l’uomo ha fatto anche finta di piangere) è scattata la truffa. Il finto nipote ha chiesto alla vittima di procedere al ritiro di un pacco (consegnato poi dal complice) dietro pagamento di 4.500 euro. La donna è riuscita a recuperare 1.800 euro in contanti e ha consegnato i soldi al finto corriere. I due, non contenti, hanno proceduto a effettuare una nuova telefonata alla signora: questa volta il già “finto nipote” ha assunto la veste di un fantomatico direttore delle Poste e ha chiesto i il saldo di una fattura attraverso la consegna di oro e argento. La donna, nuovamente ingannata, ha consegnato i preziosi (per un valore di 5mila euro). La signora ha poi raccontato cosa era accaduto alla figlia. Immediatamente è stata presentata una denuncia alla Polizia e sono iniziate le indagini (anche con l’ausilio della Scientifica) Nella giornata di ieri il Gip di Campobasso ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, eseguita questa mattina, venerdì 30 luglio, dagli uomini della Volante insieme a personale della Mobile con l’ausilio della Questura di Napoli.