Un’anziana ultra 80enne è stata trovata priva di vita questa mattina nella sua abitazione di San Giovanni in Galdo. A nulla, purtroppo è servito l’intervento del 118 e degli uomini della Protezione Civile. La donna viveva da sola ma era in contatto costante con i figli che vivono fuori regione. Familiari che le hanno sempre voluto bene senza farle mai mancare nulla. Il decesso pare sia avvenuto per cause naturali.