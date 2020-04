Anziana trasferita d’urgenza dal Santissimo Rosario al Cardarelli

Si aggravano le condizioni di salute di un’anziana trasferita a Venafro dalla casa di riposo di Agnone e i medici la fanno trasferite in ambulanza al Cardarelli di Campobasso dove è stata ricoverata nel reparto infettivi.

Anche per un altro anziano si sta valutando lo stesso trasferimento. Si tratta delle 18 persone positive al test, ma asintomatiche, che erano state dislocate nella Rsa del Santissimo Rosario di Venafro provenienti da Agnone e dal Vietri di Larino.

Ore 21. Poche ore fa il trasferimento urgente a Campobasso dal Santissimo Rosario di Venafro. Ma per la 96enne di Belmonte del Sannio non c’è stato nulla da fare ed è deceduta in serata al Cardarelli. Intanto anche un’altra anziana, sempre in gravi condizioni, è stata trasferita anch’essa da Venafro a Campobasso.