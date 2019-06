Anziana suora va a messa e fa perdere le sue tracce, ritrovata dalla Polizia

ISERNIA

Nella mattinata di ieri è giunta una telefonata al 113 della Sala Operativa della Questura da parte dei familiari di una suora, preoccupati poiché la donna, ormai 80enne, non aveva fatto ritorno a casa dopo la partecipazione, abitudinaria, alla Santa Messa mattutina.

L’anziana suora, affetta da problemi di salute che le causano perdite di memoria, già in passato aveva perso la strada di casa. I familiari quindi, non vedendola tornare, hanno allertato la Polizia. La nota è stata diramata immediatamente a tutte le pattuglie presenti sul territorio che si sono prontamente attivate nella ricerca.

Gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato, subito dopo, nel centro cittadino la suora scomparsa, fortunatamente in buone condizioni di salute. I familiari sono stati tempestivamente avvisati e rassicurati dall’operatore della Sala Operativa.

Si è provveduto quindi a riaccompagnare l’80enne presso la propria abitazione, dove i suoi cari hanno potuto riabbracciarla, complimentandosi con i poliziotti per la prontezza e la velocità con cui sono riusciti a ritrovare l’anziana suora.