Anziana si allontana da casa, il buio non ferma le ricerche della 90enne

Sono ore d’ansia a Civitacampomarano dove dal primo pomeriggio di oggi non dà più notizie di sé un’anziana di 90 anni.

La badante che la accudiva non l’ha trovata in casa e si è immediatamente preoccupata avvisando i vicini e anche il sindaco, che ha subito chiesto l’intervento dei Carabinieri cui si sono uniti anche i Vigili del Fuoco di Campobasso per le ricerche (che nonostante il buio continuano sul territorio) e le unità cinofile.

Anche diversi cittadini stanno partecipando dando una mano ai soccorritori che operano incessantemente, battendo le strade più frequentate del comune in provincia di Campobasso ed i luoghi che l’anziana signora, Anita Conti, talvolta frequentava, come il cimitero del paese.

S’ignorano le cause dell’allontanamento dell’anziana, che potrebbe essere uscita di casa dalla porta sul retro, perdendo in seguito l’orientamento.

SEGUONO AGGIORNAMENTI