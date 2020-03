Anziana rapinata in casa, banditi le strappano anello e catenina

Un’anziana vedova immobilizzata in casa da tre uomini e rapinata di fede dal dito e catenina dal collo. E’ accaduto l’altra sera in Via Appiano, periferia sud di Venafro, vittima purtroppo una signora avanti negli anni che di colpo e sola in casa si è ritrovata con tre adulti nella propria abitazione col volto coperto. Due degli sconosciuti l’hanno immobilizzata, per fortuna senza arrecarle conseguenze fisiche, mentre un terzo ha raggiunto gli altri ambienti della casa in cerca di denaro ed altro da portar via. Al termine, e non avendo trovato alcunché da rubare, hanno strappato alla donna la catenina dal collo e le hanno sfilato la fede dal dito prima di dileguarsi attraverso la campagna retrostante, facendo perdere le proprie tracce. Alla derubata è rimasta la grande paura per la vicenda capitatale.

Tonino Atella