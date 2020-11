Anziana muore in ambulanza, positivo il tampone post mortem

Non ce l’hanno fatta a salvarla. 87 anni, di Pietrabbondante, l’anziana donna non si sentiva bene. I familiari hanno allertato il 118 che l’ha prelevata e portata al Pronto soccorso del Veneziale. Purtroppo, quando è arrivata a Isernia, era già troppo tardi, praticamente è morta nel momento in cui stava per essere ricoverata. Sottoposta a tampone post mortem, è risultata positiva al Covid, ma c’è da dire che l’anziana donna soffriva anche di altre patologie pregresse.