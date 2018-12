Anziana investita in pieno centro, trasferita al Veneziale

ISERNIA

Anziana investita in pieno centro ad Isernia. L’episodio pochi minuti fa (ore 19,15) in via Libero Testa. La donna stava attraversando la strada quando un automobilista l’ha investita. L’uomo si è immediatamente fermato e le ha prestato i primi soccorsi. Sul posto, subito dopo, i sanitari del 118 che hanno trasferito l’anziana presso l’ospedale Veneziale. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sull’accaduto indaga la Squadra Volante, anch’essa giunta sul luogo dell’incidente.