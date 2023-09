Anziana investita in centro città, le sue condizioni sono gravi

Un’anziana di 81 anni stata investita da un’automobile nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 settembre, a Campobasso, in via Monforte, mentre attraversava la strada all’altezza dell’incrocio con via Genova non lontano dal centro. Le condizioni della donna, soccorsa dai sanitari del 118, sono apparse subito gravi tanto che è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli dove le è stato assegnato un codice rosso per i seri traumi riportati.

Sul posto anche gli uomini della Polizia locale che hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e regolato il traffico che ha subito rallentamenti.