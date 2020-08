È stata portata al pronto soccorso di Termoli l’80enne investita in via Cesare Battisti, nei pressi della Madonnina a Termoli intorno alle 9 circa di questa mattina, venerdì 28 agosto. Ad investirla una Fiat 600. Immediata la chiamata al 118 Molise intervenuto con i volontari della Misericordia di Termoli. All’arrivo dei soccorsi la donna era incosciente e perdeva sangue dal naso. Ha riportato anche un trauma cranico. È ora ricoverata all’ospedale San Timoteo di Termoli in serie condizioni.