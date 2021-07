Anziana cade in casa, complicato il soccorso per salvarle la vita (FOTO)

I Carabinieri della stazione di Toro, Vigili del fuoco e operatori del 118 stanno operando in questo momento (ore 8.30) un intervento per un soccorso a persona in una villetta bifamiliare alle porte del paese. Una signora ultra 80enne che vive sola in casa da molti anni, pare sia caduta in casa ed era riversa a terra. Ad allertare i Carabinieri i vicini di casa che si erano allarmati. Particolarmente complicato l’intervento di apertura della porta che comunque i Vigili del fuoco sono riusciti a risolverlo provvidenzialmente. Per fortuna al momento del primo soccorso la signora riversa a terra era cosciente anche se molto dolorante. Gli operatori del 118 hanno operato e stanno operando ancora tutte le manovre salvavita prima di trasferire l’anziana paziente al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso.

