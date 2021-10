Antonio Venditti entra a far parte del Consiglio Comunale di Campobasso

È il dottor Antonio Venditti, laureato in Scienze Economiche e Bancarie, il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle chiamato a sostituire il dottor Antonio Musto, dimissionario dalla passata settimana per motivi personali. Oggi, all’apertura della seduta del Consiglio Comunale, è stata ratificata la surroga. Venditti figurava come secondo dei non eletti nella lista del MoVimento 5 Stelle presentata alle ultime elezioni, alle spalle dell’avvocato Giuseppe Frate, il quale però ha comunicato all’ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale di voler rinunciare alla possibilità di accedere alla carica di consigliere.

Antonio Venditti vanta un curriculum che lo ha visto all’opera nell’amministrazione Sip/STET nel Controllo di Gestione ed Analisi di Bilancio e poi anche esperienze come assistente alla direzione Vendite e Marketing presso La Molisana Spa. Oggi gestisce una struttura ricettiva al centro di Campobasso.

Al neo consigliere Venditti sono andati gli auguri di buon lavoro da parte di tutti gli esponenti di maggioranza e di opposizione presenti in Consiglio comunale che, unitamente al sindaco Gravina, hanno voluto ricordare anche l’apporto dato ai lavori del Consiglio e delle Commissioni dal suo predecessore, il dottor Antonio Musto.“Il rapporto che ho con la città e con il territorio mi ha portato, nel corso della mia vita professionale, a fare scelte importanti anche nella mia carriera pur di poter rientrare a dare il mio contributo in termini di sviluppo per la mia città. – ha dichiarato Venditti – La carica con la quale accolgo questa carica è quella giusta e anche il momento è quello migliore per poter contribuire alla realizzazione di un progetto politico e amministrativo che insieme a tutti i consiglieri della lista del MoVimento 5 stelle abbiamo costruito e portato avanti sin dalla campagna elettorale.”