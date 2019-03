Antonio Sassano si piazza secondo al Criterium Interappenninico di Barrea

Si è svolta sabato 2 e domenica 3 marzo scorsi a Barrea (AQ) la 16^ edizione del Criterium Interappenninico di Sci Nordico, diventato negli anni sempre più ambito e partecipato tanto da essere considerata la competizione più importante degli Appennini.

Sulle nevi abruzzesi è arrivato un ottimo secondo posto per il portacolori dello Sci Club Amatori Fondo Campo- basso Antonio Sassano che, nella categoria giovani/seniores maschile ha percorso i 10 km della pista “La Scannese” in 26’44.60 a 1’34.61 dal vincitore ed ex atleta della nazionale Biagio Di Santo dello Sci Club Opi (25’09.99). A completare il podio Vittorio Stefano Trozzi dello Sci Club Pescocostanzo arrivato a 2’22.42 di distacco.