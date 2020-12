Antonio Leone in libreria con “Tolleranza e diritti nella società multiculturale”

È stato un nostro collega al Quotidiano, ora ci ha lasciato per importanti impegni universitari e di ricerca. Diciamo che è stato un eccellente giornalista, mentre oggi fa il prof. all’università. Ottima carriera, per te, Antonio Leone, che oggi vai in libreria con un testo in cui esprimi quei concetti che sono alla base dei tuoi studi e delle tue ricerche universitarie: “La tolleranza non è un principio etico ma un metodo che, basandosi sull’’imperfezione dell’uomo, apre le porte al progresso e alla convivenza pacifica. Ringrazio quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto di ricerca. Chi fosse interessato può trovare il mio libro su Amazon, sul sito internet della Morlacchi Editore o richiedendolo in libreria”.